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Підсумки дня. Середа, 5 серпня

  • Леонід Кравчук закликав припинити обстріли. А ще підтримав можливість діалогу української влади із жителями ОРДЛО

  • Справа російського актора Міхаіла Єфрємова отримала несподіваний поворот. Коментує Марк Фєйгін

  • Потужний вибух у Бейруті. Зруйнована коронавірусна лікарня.

  • Чи безпечно в українських потягах? Запитаємо у радника Міністра внутрішніх справ Володимира Мартиненка

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