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13 июля • обновлено в 20:00
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Підсумки дня. Понеділок, 13 липня

  • Мовне питання у школі. Навіщо нардепи від партії "Слуга Народу" розкачують та розколюють Україну?

  • Шлях України в НАТО. Хто допоможе протидіяти Росії?

  • Смертельна аварія під Києвом. На ДТП відреагував Президент Володимир Зеленський направду, 2 липня скасовувавши кримінальну відповідальність за кермування автомобілем у нетверезому стані, яка набула чинності 1 липня.

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