Певица KREESE TERNA стала гостьей инфо-панк шоу "БУРЧУК LIVE"
Певица KREESE TERNA стала гостьей инфо-панк шоу "БУРЧУК LIVE"
Она исполнила несколько авторских песен вживую, рассказала о своем новом проекте к Рождеству #різдвуємо 24/7 и высказалась по поводу ожиданий от встречи президентов в нормандском формате в Париже.
"От этих переговоров я жду каких-то новых маршрутов и указателей", - заявила певица.
Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы