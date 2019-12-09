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9 декабря • обновлено в 17:54
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Певица KREESE TERNA стала гостьей инфо-панк шоу "БУРЧУК LIVE"

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Певица KREESE TERNA стала гостьей инфо-панк шоу "БУРЧУК LIVE"

Она исполнила несколько авторских песен вживую, рассказала о своем новом проекте к Рождеству #різдвуємо 24/7 и высказалась по поводу ожиданий от встречи президентов в нормандском формате в Париже.

"От этих переговоров я жду каких-то новых маршрутов и указателей", - заявила певица.

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