Перспективы страховой медицины в Украине: Михаил Радуцкий

Депутат, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал, какие условия необходимы для внедрения страховой медицины в Украине.

"Мы изучаем все мировые модели, чтобы понять, какая из этих моделей будет финансово-состоятельна для Украины. Мне больше нравится немецкая модель, если сравнивать ее с британской. Есть также каталонская модель, модель Королевства Нидерланды. Немецкая модель отображается в солидарной ответственности гражданина и государства за здоровье человека", - заявил Радуцкий.

Он отметил, что был поражен, насколько израильская модель подобна немецкой. Также он высказался по поводу расходов на страховую медицину.

"Есть Молдова, в которой уже существует страховая модель. А Молдова не намного богаче чем мы", - добавил Радуцкий.

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