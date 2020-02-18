Главная Новости
18 февраля • обновлено в 16:50
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Перспективы страховой медицины в Украине: Михаил Радуцкий

65
Читать материал на украинском

Депутат, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал, какие условия необходимы для внедрения страховой медицины в Украине.

"Мы изучаем все мировые модели, чтобы понять, какая из этих моделей будет финансово-состоятельна для Украины. Мне больше нравится немецкая модель, если сравнивать ее с британской. Есть также каталонская модель, модель Королевства Нидерланды. Немецкая модель отображается в солидарной ответственности гражданина и государства за здоровье человека", - заявил Радуцкий.

Он отметил, что был поражен, насколько израильская модель подобна немецкой. Также он высказался по поводу расходов на страховую медицину.

"Есть Молдова, в которой уже существует страховая модель. А Молдова не намного богаче чем мы", - добавил Радуцкий.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.

Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Студия OBOZREVATEL
Персона
Михаил Радуцкий
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости