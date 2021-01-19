Языковой омбудсмен Креминь сказал о наказании нардепов за русский язык

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал о первой реакции на статью 30 Закона о языке, вступившей в силу 16 января. По его словам, в адрес языкового омбудсмена уже начали поступать обращения граждан, сообщающих о фактах нарушения их языковых прав. Креминь рассказал, в каком случае клиенту заведения предоставления услуг можно ответить на русском и какое наказание предусмотрено для нардепов, выступающих с трибуны Рады не на государственном языке.