Фоменко вместо Абромавичуса: в НАКО оценили изменения в "Укроборонпроме"

6 октября генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус освобожден от должности. Теперь обязанности руководителя государственного концерна выполняет Игорь Фоменко.

Подробнее об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV поговорили с исполнительным директором Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны Еленой Трегуб.

"Мы расцениваем положительно то, что сегодня исполняющим обязанности был назначен г-н Фоменко, который является частью команды Абромавичуса. Он должен продолжить те реформы, которые команда Абромавичуса закладывала в течение прошлого года", – сказала она.

По словам Трегуб, по новому замыслу реформы, директора "Укроборонпрома" не будет назначать президент Украины. "Мы надеемся, что это последний назначенный президентом глава "Укроборонпрома", а после этого мы будем работать по более современным стандартам", – подчеркнула она.

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