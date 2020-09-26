Оппозиционер назвал оптимальный способ отстранения Лукашенко от власти

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко может быть отстранен от власти только мирным путем.

Такое завление в эфире телеканала Obozrevatel TV озвучил белорусский оппозиционный политик Сергей Калякин. "Идет мирное давление на власть. И через это давление, через эту демонстрацию идет изменение в головах людей, в том числе и тех, кто находится у власти", – сказал он.

По словам оппозиционера, подобные глобальные трансформации в стране невозможно спрогнозировать наперед. В то же время он заметил, что они являются следствием длительного подготовительного процесса. "К тому, к чему сегодня пришла Беларусь, мы шли 26 лет", – сказал Калякин.

Он сказал, что в настоящее время на многих предприятиях в Беларуси ведется предзабастовочная работа, и в будущем промышленность может остановиться. По его словам, трудно предугадать, как поведут себя силовики. "Но многие из них тоже устали оттого, что они должны защищать не совсем адекватного человека", – констатировал он.

Полную версию блиц-интервью с Сергеем Калякиным скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, 23 сентября состоялась тайная "инаугурация" незаконно избранного президента Александра Лукашенко. Дата церемонии до последнего держалась в тайне, церемония началась без анонса и телетрансляции.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!