"Безразмерный" Госбюджет-2021 могут еще больше "раздуть", – экономист

Государственный бюджет Украины на 2021 свидетельствует о том, что страна будет тратить больше, чем зарабатывать.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал экономист Тарас Козак. "Это безразмерный бюджет", – заявил он.

По словам экономиста, рост ВВП, заложенный в бюджете – 4,7% - является преувеличенным. "Это очень много, и последние годы у нас такого не было".

Он также обратил внимание на слишком высокий прогнозируемый показатель инфляции. "Инфляция очень высокая, более 7%, это всегда позволяет раздуть бюджет".

По мнению Козака, учитывая размер дефицита Госбюджета – 270 миллиардов гривен, – а также дополнительные государственные гарантии на сумму около 100 миллиардов гривен на строительство дорог и другие направления, Украина оказывается в ситуации, когда "мы будем жить не по средствам".

Вместе с тем он отметил, что уже сейчас в стране начался рост ВВП. "Мы видим, что уже июнь, июль, август, каждый следующий месяц лучше, чем предыдущий. Мы видим это и по средней зарплате, и по уменьшению количества безработных. Действительно экономика восстанавливается", – признал экономист.

Однако он не стал прогнозировать, хватит ли экономике "этого отскока от плинтуса", чтобы расти и в 2021 году и достичь уровня, заложенного в Госбюджете – 4,7%. "Да, рост будет, но будет ли он таким высоким, никто с уверенностью сказать не может", – резюмировал эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, 15 сентября Верховная Рада Украины приняла Государственный бюджет на 2021 год. О том, чего ждать украинцам от главного финансового документа страны – читайте в материале OBOZREVATEL.

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