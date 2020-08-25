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25 августа • обновлено в 17:25
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Кремль готов заплатить $2 млрд за воду в Крым, – Бабин

16т
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В вопросе обеспечения оккупированного Крыма днепровской водой российские власти имеют только два рычага – прямой шантаж и подкуп должностных лиц Украины.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал экс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин. "В России фактически единственный вариант обмена: вода на взятку. Они готовы дать деньги какому-то чиновнику. Насколько можно понять из открытых источников, она измеряется миллиардами условных единиц, 1-2 миллиарда", – отметил он.

В этом контексте экс-чиновник уточнил, что для оправдания таких действий можно указать любую причину. "Можно говорить о гуманитарной катастрофе, можно рассказывать, что там наши люди, можно рассказывать, что так получилось. Или ничего не рассказывать", – предположил Бабин.

Вместе с тем он заявил, что Россия не умеет и не будет открыто договариваться с властью Украины о поставках пресной воды на полуостров.

"Именно поэтому вода пойдет в Крым только в условиях его деоккупации. Если она пойдет ранее, это будет официальным отказом Украины от полуострова", – подчеркнул Бабин.

Как писал OBOZREVATEL, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада не собирается восстанавливать подачу воды в аннексированный Крым. Так он прокомментировал слова главы украинской делегации в минской ТКГ Леонида Кравчука, который допустил такую возможность.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Новости Obozrevatel TV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Аннексия Крыма
Персона
Борис Бабин
Место
Украина
Тег
Крым без воды
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