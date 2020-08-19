Россия готовится к более широким агрессивным действиям, – Гай

Миролюбивая риторика в отношении Российской Федерации, которую в последнее время использует руководство Украины, неуместна в условиях имеющейся военной угрозы со стороны РФ.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал ветеран АТО, волонтер, журналист Мирослав Гай. "Россия готовится к более широким агрессивным действиям, а мы им говорим, что мы видим у них в глазах мир", – заявил он.

В частности, Гай обратил внимание на факты нарушения условий разведения сил и режима прекращения огня.

"Мы начали разведение, когда у нас каждый день были обстрелы из тяжелой артиллерии. Сейчас мы предлагаем вновь продолжить разведение, несмотря на то, что должно происходить разминирование, но ОБСЕ отчитываются, что они видят новые противотанковые мины вдоль дорог, которые устанавливают российские наемники", – подчеркнул волонтер.

Он также обратил внимание на потенциальную опасность, которую представляют российские военные учения "Кавказ-2020". Офицер напомнил о том, что война в Грузии 2008 года началась именно под прикрытием подобных учений России.

"В 2008 году тоже был господин Штайнмайер со своим мирным планом. Был отвод войск с грузинской стороны под давлением России, были подписаны мирные соглашения, а затем произошла перегруппировка российских войск и оккупирована новая часть Грузии – Осетия", – напомнил он.

Гай предположил, что, возможно, миролюбивая риторика используется украинской стороной, чтобы "успокоить и задобрить российскую сторону, надеясь, что это сможет облегчить переговоры в Минске, что Россия пойдет на какие-то уступки".

Вместе с тем офицер подчеркнул, что "Россия не отстанет, не отлезет от Украины, пока не достигнет своих целей". "А цели у них очень простые – они хотят, чтобы мы были не в НАТО, не в Европейском Союзе, а чтобы мы были в новом союзном государстве, которое Путин строит вместе с Лукашенко", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Россия якобы устала от войны в Донбассе.

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