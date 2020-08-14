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15 августа • обновлено в 14:36
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Перемирие на Донбассе – это хорошо, но Путину нужна колония, – Сазонов

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Самое длительное за всю историю войны на Донбассе перемирие, которое наблюдается более двух недель, внушает оптимизм, но глобальные планы Кремля по Украине категорически неприемлемы для нашей страны.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал блогер и журналист Кирилл Сазонов. "Пока я не вижу, на чем мы можем сойтись. Они хотят видеть нас колонией, а мы колонией быть категорически не хотим", – заметил он.

Блогер убежден, что длительное перемирие стало результатом переговоров на уровне глав государств в нормандском формате. "Нам остается только гадать, какие аргументы нашел Зеленский для Меркель и Макрона, и какие они втроем нашли аргументы для Путина, что заставили его пойти на прекращение огня. Таких аргументов раньше не было. Возможно, пригрозили усилением санкций", – сказал он.

Вместе с тем Сазонов заявил, что, исходя из целей руководства России в отношении Украины, "ни краткосрочный, ни долгосрочный план Путина нам категорически не подходит, поскольку ликвидирует украинскую независимость".

"Главная цель Путина – контроль над всей Украиной, превращение нас в полноценную колонию "империи". Программа-минимум, на которую он готов согласиться в краткосрочной перспективе – возвращение Донбасса в состав Украины, но с российскими кураторами, с особым статусом, с русским языком, с прозрачной границей с Россией. Фактически российский плацдарм для возможного наступления. А мы должны заплатить водой в Крым, де-факто признанием Крыма и соглашением на кучу их условий", – уточнил блогер.

Как писал OBOZREVATEL, ранее экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука предположил, что Кремль начал "шаг 2" по Донбассу, предусматривающий прямой диалог Киева с Донецком и Луганском.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Новости Obozrevatel TV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Кирилл Сазонов
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Крым без воды
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