Лукашенко уже выиграл, в Беларуси будет Майдан, – оппозиционер

Протоколы с результатами президентских выборов в Беларуси были оформлены до подсчета голосов.

В них результат действующего президента Александра Лукашенко составляет порядка 76%. Такое заявление в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько.

Как пояснил оппозиционер, именно такая цифра сегодня озвучивается провластными СМИ в стране. "Людей морально готовят к этому", – заметил он.

Выборы в Беларуси он назвал "спецоперацией Лукашенко по переназначению себя". В этом контексте оппозиционер сообщил, что в составе избирательных комиссий практически отсутствуют представители альтернативных кандидатов, а их наблюдателей не допускают на избирательные участки – они вынуждены работать вне пределов избиркомов.

В то же время Лебедько указал на особенности нынешней кампании в Беларуси, которые играют не в пользу Лукашенко. По его словам, в настоящее время у президента страны "исторически самый низкий рейтинг", доверие народа к власти подорвано.

В отличие от предыдущих кампаний, сегодня у Лукашенко отсутствуют средства для подкупа избирателей, и впервые за всю историю его президентства Россия открыто не поддерживает его кандидатуру, хотя в кампании "прослеживается российский след".

Исходя из этого оппозиционер спрогнозировал протесты в Беларуси, которые пройдут после оглашения результатов выборов. "Люди выйдут, даже если не будет обращения от объединенного штаба", – заявил он. Лебедько обратил внимание на высокую самоорганизацию, которую граждане страны проявляют в ходе этой кампании.

Политик допустил, что Лукашенко готов к силовому сценарию подавления протестов, но "конвейер репрессий" не сможет справиться с огромным количеством людей, которые примут участие в белорусском Майдане. Вместе с тем он предположил, что сценарий смены президента в Беларуси и, в частности, прихода к власти оппозиционного кандидата Светланы Тихановской, вряд ли просчитывался в Кремле и, соответственно, руководство РФ пока не разработало соответствующий план действий.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси пройдут очередные президентские выборы. В случае победы на них Александр Лукашенко станет главой государства в шестой раз.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Анатолий Лебедько заявил, что Лукашенко "болен властью", и за долгие годы своего правления "прихватизировал" все структуры власти.

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