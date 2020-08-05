Правда о смертности от COVID-19 всех удивит, – Богомолец

Реальное количество смертей от коронавируса в Украине может быть меньше того, которое фигурирует в официальной статистике.

Такое заявление в эфире телеканала Obozrevatel TV сделала Заслуженная врач Украины Ольга Богомолец. "Не позволяют делать вскрытие пациентов, поэтому причины смерти мы не знаем. Когда мы узнаем реальные причины смерти, от чего люди гибнут сейчас, я думаю, все будут удивлены", – сказала она.

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Как пояснила Богомолец, она не исключает, что во многих случаях причиной смерти может быть не коронавирус, а основное заболевание человека, в частности, сердечно-сосудистое или онкологическое.

"Я не исключаю, что общая смертность по стране у нас не увеличится. Просто тем людям, которые будут умирать от инфарктов, от инсультов, от онкологии, если они на момент смерти были инфицированы коронавирусом, будут ставить смерть от коронавируса. На самом деле смерть будет от их основного заболевания", – сказала врач.

Она добавила, что сейчас патолого-анатомическая служба "не выставляет посмертных диагнозов".

Как писал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что коронавирусная болезнь в Украине по состоянию на 1 августа распространяется по "желтому" сценарию опасности. Это означает, что стране грозит 4000 смертельных случаев.

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