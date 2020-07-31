Критическая ситуация с COVID-19 будет в октябре, карантин продлится весь 2021 год, – эпидемиолог

"Были большие надежды, что вирус приобретет признаки сезонного заболевания, но это вряд ли произойдет"

Коронавирус не будет, скорее всего, сезонным заболеванием, а отступит только после появления коллективного иммунитета или вакцины. Украину же осенью ждет обострение ситуации с COVID-19, критичнее всего будет в октябре.

Врач-инфекционист, бывший глава Центра общественного здоровья Украины Владимир Курпита в эфире телеканала Obozrevatel TV поделился прогнозами относительно продолжительности карантина, назвал проблемы, с которыми сталкиваются ученые в изучении нового вируса, а также объяснил, почему контактных лиц не стоит тестировать ранее чем через 14 дней после контакта.

– Если ВОЗ созывает чрезвычайный комитет из-за пандемии, о чем это говорит? Может ли карантин длиться несколько лет или десятков лет?

– На самом деле в 2020 году мы впервые столкнулись с новым вирусом. Из-за этого многие вещи мы совершаем без достаточной истории или навыков. Ученые делают какие-то выводы, но все довольно быстро меняется. Этой инфекции всего лишь семь месяцев.

Я бы хотел напомнить, что ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здоровья еще 30 января. И с тех пор периодически созывает чрезвычайный комитет.

Почему проблема возникла именно сейчас? Потому что на самом деле были очень большие надежды, что вирус приобретет признаки сезонного заболевания, как это происходит с гриппом или другими респираторными заболеваниями. Но примеры, которые сейчас есть и в Северном, и в Южном полушариях, говорят о том, что вирус, наверное, не будет сезонным заболеванием.

Он будет постоянно присутствовать в обществе до тех пор, пока мы не переболеем достаточно, чтобы сформировать коллективный иммунитет, или пока не будет создана вакцина.

По длительности карантина – пока самые оптимистичные прогнозы эпидемиологов говорят, что, пожалуй, стоит рассчитывать на весь 2021 год, поскольку за это время значительное количество населения не переболеет и не будет вакцины в большом доступе.

Поэтому готовимся к адаптивному карантину, который сейчас вводится правительством в течение длительного времени.

– Нужно ждать, как минимум, полтора года с этого времени?

– Да. Но при этом мы также видим, что те жесткие требования к соблюдению карантина, которые были введены, например, в марте, сейчас смягчились. Разрешено работать предприятиям и учреждениям общественного питания.

Единственное, что нужно, – осуществлять постоянный мониторинг ситуации. Если в какой-то из областей, в районе или городе будет ухудшение эпидемической ситуации, тогда, возможно, в этом регионе локально можно будет усилить определенные меры.

На 1 сентября может ухудшиться эпидемическая ситуация в южных регионах Украины

– Это так называемые зоны, о которых уже говорили и в Кабмине – красная, желтая, зеленая, да? Кстати, как думаете, по состоянию на 1 сентября кто окажется в зеленой зоне, чьи дети пойдут в школу, а кто останется в желтой или красной и дети будут учиться онлайн?

– Очень неблагодарное дело сейчас делать какие-либо прогнозы на такой длительный период, поскольку ситуация меняется достаточно динамично. Все будет зависеть от очень многих факторов.

Я думаю, на 1 сентября ситуация останется примерно такой, как и есть. Возможно, немного ухудшится эпидемическая ситуация в южных регионах Украины, поскольку традиционно в августе люди могут поехать туда отдыхать.

Но наиболее критическую ситуацию можно ожидать где-то во второй-третьей неделе октября, когда в Украине традиционно начинается сезон острых респираторных заболеваний.

И, конечно, город Киев всегда в зоне риска в связи с тем, что это город-миллионник, куда приезжает большое количество людей как из страны, так и извне. В городе огромная сеть различных заведений и транспорта, где, собственно, и происходит передача вируса.

– Относительно передачи. Нужно ли несколько пересмотреть нормативы Минздрава, чтобы ограничить распространение вируса? Ведь сейчас после обнаружения коронавируса у одного из родных повторные тесты для его родственников проводят через неделю, возможно через две, но не сразу. Все это время люди контактируют с другими.

– Действительно, выявление контактных лиц является одной из приоритетных задач, которую ставят перед собой эпидемиологи. Но точного ответа на вопрос, стоит ли всех тестировать буквально на следующий день или все-таки следует обеспечивать определенный элемент изоляции, нет. Ученые до сих пор спорят.

Контактных лиц не стоит тестировать ранее, чем через 14 дней после контакта

Почему это происходит? Собственно, сам инкубационный период COVID-19 – с момента попадания вируса до момента, когда вирус начинает выделяться во внешнюю среду, – не происходит за пару часов. Для этого нужно несколько дней, обычно 3-5, если человек все же заболел.

Но реализация этого процесса не происходит полностью. В среднем в кругу окружения может заболеть около 13% из тех, с кем потенциально больной контактировал.

Поэтому проводить массовое тестирование, пожалуй, экономически нецелесообразно. Стоит все-таки использовать те рекомендации, которые сейчас давал Минздрав о необходимости изоляции, если вам сообщают, что вы имели контакт.

После этого в течение 14 дней происходит наблюдение. Если человек не заболел, то и проводить тестирование особого смысла нет, потому что с большой вероятностью тест будет отрицательным.

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