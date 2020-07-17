ЧП с танкером Delfi в Одессе: эколог раскрыл опасность распоряжения президента
Подъем и буксировка танкера Delfi, затонувшего вблизи Одессы, может грозить новой утечкой нефтепродуктов.
Такой прогноз в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал руководитель общественного объединения "Зеленый лист" Владислав Балинский. "Эти мероприятия сами по себе несут определенную угрозу", – сказал он.
"Я не уверен, что были проведены работы по закупорке технологических отверстий – это то, что надо было сделать с самого начала, чтобы предотвратить утечку нефтепродуктов. Поэтому выбросы и фиксируются", – предположил эколог.
По его оценкам, 20 июля, несмотря на распоряжение президента Украины убрать танкер, он все еще будет находиться в том же месте. "Будут проводить какие-то мероприятия, но они будут носить показушный характер. Скорее всего, танкер поставят на киль, но сорвать его с места и транспортировать, вероятнее всего, не удастся", – сказал эколог.
Он добавил, что подъем и транспортировка танкера – это проблема не технического, а юридического и коррупционного характера.
"Судя по всему, были попытки заработка на коррупционной схеме и попытки заработка на его поднятии, потому что в проектах, которые предлагались, сначала речь шла о финансировании в сумме 25 миллионов гривен. В последующем эта сумма возросла до 50 миллионов гривен. В настоящий момент, когда собственник заявил, что он сам намерен поднять это судно, речь идет о сумме до миллиона гривен", – сообщил Балинский.
Как писал OBOZREVATEL:
22 ноября из-за сильного шторма в море у берегов Одессы потерпел бедствие корабль под молдавским флагом. Он сел на мель.
Выяснилось, что из пробоины на корабле вытекало горючее. После крушения показатели загрязненности моря нефтепродуктами были превышены в 157 раз.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу поручил чиновникам убрать затонувший танкер Delfi до 20 июля.
Из танкера Delfi 15 июля снова вылилось горючее.
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