Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу поручил чиновникам убрать затонувший танкер Delfi до 20 июля.

Глава государства заявил, что если до указанного числа не будет результата, то этим делом будут заниматься правоохранительные органы.

"Это позор для страны и для Одессы... У людей пляжный отпуск. Мы с ноября показываем, что, честно говоря, импотентная власть. Вот, что мы показываем. Если не способны убрать сами, мы отправим кого-то из ГСЧС, разрежем и вывезем. Тогда уже никого не будет интересовать законно это или незаконно", – заявил Зеленский.

"Если бы здесь был судовладелец, я бы с ним поговорил откровенно и жестко. Потому что я уверен, что это его ответственность во всем, начиная с того, что он вез, куда и сколько времени длится это все", – добавил он.

(Фрагмент видео - Telegram 24 канала)

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