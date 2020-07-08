Принудительная вакцинация: в Раде объяснили смысл скандального законопроекта

3 июля в нескольких городах Украины состоялась протестная акция "За семью, за права ребенка, против медицинской тирании". Причиной проведения акции стал законопроект, которым предлагается при отсутствии согласия законного представителя ребенка дать врачу право принимать решение о медицинском вмешательстве.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Лада Булах в эфире телеканала Obozrevatel TV объяснила смысл, который закладывали законодатели в этот проект закона.

В частности, по ее словам, для ответственных родителей не запланировано никаких изменений. Никто не будет перекладывать ответственность на третье лицо. Законопроект инициирован Минсоцполитики и направлен на преодоление существующего юридического пробела в законе "Об основах здравоохранения" и др.

Он касается, в первую очередь, родителей, пренебрегающих своими обязанностями и игнорирующих потребности детей. "Принудительная вакцинация – полный фейк", - заявила Булах. Она добавила, что прививки ребенку проводятся исключительно с согласия родителей.

Сейчас законопроект дорабатывается.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!