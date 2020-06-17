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17 июня • обновлено в 18:49
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Украинские блогеры в минской ТКГ токсичны – эксперт

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Привлечение в состав Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске украинских общественных деятелей имеет двойной эффект.

Такое мнение в эфире ObozTV высказала эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская. "Позитивный в том, что мы нивелировали аргументы российской стороны, что у нас есть представители так называемых временно оккупированных территорий. Однако эти личности, вопреки их яркой патриотической позиции, являются токсичными для переговоров", – сказала она.

Как пояснила эксперт, переговорщики должны быть людьми нейтральными, у которых отсутствует "персональная история оскорблений или эпатажных высказываний".

"Это может настраивать оппонентов на неприятие, на невозможность диалога. Какая задача, прежде всего, у переговорщиков? Чтобы за столом переговоров создавалась атмосфера доверия", – заметила она.

Осмоловская предположила, что наладить эффективный диалог в нынешнем составе ТКГ не удастся. "Не будет конструктива. Стороны не будут демонстрировать желание договариваться".

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые за последние 5 лет переговоров по нормализации конфликта на Донбассе в состав ТКГ вошли не российские назначенцы, а проукраинские активисты, которые вынужденно выехали с оккупированных территорий в 2014 году.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Российско-украинский конфликт Мирные переговоры в Минске
Персона
Юлия Осмоловская
Место
Украина
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