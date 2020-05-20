Вторая волна COVID-19 в Украине: врач нашел доказательства и сказал, как спастись

Полная отмена карантина в Украине нецелесообразна, стране необходимо готовиться ко второй волне эпидемии коронавируса.

"Надо иметь определенный уровень настороженности и внимания", – сказал в эфире ObozTV врач-инфекционист, экс-глава Центра общественного здоровья Василий Курпита.

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Он обратил внимание на позитивную тенденцию, наблюдаемую в Украине: количество новых случаев заражения коронавирусом сокращается. "Но люди все равно продолжают болеть. Это дает основания говорить, что полная отмена карантина на данный момент нецелесообразна", – подчеркнул врач.

В этом контексте он напомнил о том, что ни одна страна мира полностью не отменила карантинные ограничительные меры.

Вторую волну коронавируса, которая наблюдается в Китае, Курпита назвал своеобразным доказательством того, что вторая волна возможна осенью и в Украине.

"Нам важно подготовиться. Прежде всего, это касается изменения поведения и сознательного отношения каждого из нас к определенным условиям, которые ставит современная эпидемиологическая ситуация", – сказал врач.

Вторая волна Covid-19 в Украине: врач сказал, как подготовиться

Он озвучил основные рекомендации, при соблюдении которых можно будет избежать второй волны коронавируса в Украине.

"Старайтесь меньше находиться в многолюдных местах. Если все-таки приходится находиться в переполненном помещении, сократите время пребывания там и используйте средства индивидуальной защиты – маски. Не забывайте про мытье рук. О нем почему-то все забыли, но это очень актуальное средство для того чтобы защитить себя", – подчеркнул медик.

Для предприятий он порекомендовал обеспечить каждому работнику изолированное рабочее место, а также индивидуальные средства защиты.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что статистика заболеваемости коронавирусом позволила изменить этапы выхода страны из карантина. По его словам, во время заседания правительства 20 мая будет рассматриваться вопрос о запуске работы городского и пригородного транспорта с 22 мая.

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