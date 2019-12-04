"На Украине" или "в Украине": как считает Википедия

Менеджер проектов Wikimedia Украины и администратор украинской Wikipedia Антон Процюк в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал, возможно ли сейчас в русскоязычной версии Wikipedia обжаловать написание "на Украине" и исправить его на вариант "в Украине".

"На самом деле есть такая проблема, поскольку в русскоязычной версии Википедии вариант написания "на Украине" считается общепринятым уже очень давно, около 10 лет, и, возможно, не все это время, но уже достаточно долго существует автоматический фильтр, который блокирует обратные изменения, то есть запрещает исправления с "на Украине" на "в Украине". Причина в том, что вообще так решило сообщество именно русскоязычной википедии, поскольку в официальных авторитетных источниках на русском языке более распространен именно вариант написания "на Украине". Теоретически это можно обжаловать, начав новое обсуждение на эту тему, но мне кажется, что в нынешней ситуации, скорее всего, это обсуждение не будет успешным", - заявил Процюк.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!