Требования к перевозке пассажиров будут увеличены: полицейский

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий прокомментировал новости о том, что полиция собирается ужесточить требования к маршруткам.

Он заявил, что сейчас Департамент патрульной полиции инициирует изменения в законодательство в сфере пассажирских и грузовых перевозок, что касается ответственности, а также урегулирования вопроса соответствия технического состояния тех транспортных средств, которые осуществляют перевозку пассажиров.

По его словам, в эти выходные ужасные ДТП произошли как раз, когда перевозилось большое количество людей. Эксперт считает, что можно говорить о том, что во многих случаях при надлежащем состоянии транспортного средства многих смертей можно было бы избежать.

"Пакет по безопасности дорожного движения будет касаться очень многих аспектов. В том числе, будет заново подан законопроект, который был под №7286, который касается безопасности дорожного движения", - заявил Белошицкий.

Если мы говорим о перевозчиках, то мы предлагаем повысить ответственность водителей и владельцев предприятий, которые осуществляют перевозки, добавил он.

"Я не говорю о том, чтобы все эти маршрутки снять (с дорог), я говорю о том, что эти транспортные средства, которые не соответствуют условиям безопасности, где нет даже элементарных средств безопасности, и которые не могут перевозить пассажиров – такие транспортные средства не должны ездить", - отметил эксперт.

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