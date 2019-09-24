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24 сентября • обновлено в 18:42
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Большая приватизация очень рискованная, но она состоится: экономист

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Экономист, председатель ОО "Национальный интерес Украины" Игорь Гарбарук прокомментировал новости о большой приватизации в Украине.

Он заявил, что здесь стоит вспомнить историю правительства Гройсмана, когда ежегодно на большую приватизацию закладывалась сумма в 17 млрд гривен, а по факту эта сумма выполнялась на 1,5-2%. Также эксперт заявил, что перечень предприятий, которые выставляются на приватизацию необходимо пересмотреть. Некоторые предприятия приносят высокие доходы в бюджет Украины, а некоторые из них являются единственными, кто производит тот или иной продукт в Украине. Это касается производства инсулина, например.

По словам эксперта, предприятие, которое производит инсулин, могут купить или иностранные инвесторы, или украинские компании. И те, и другие могут быть заинтересованы в том, чтобы предприятие обанкротилось, и потом украина закупала инсулин за рубежом.

Гарбарук заявил. что уверен в том, что большая приватизация в Украине не смотря на все опасности и недостатки состоится, но принесет ли она прибыль Украины, для него остается вопросом.

Также эксперт прокомментировал курс доллара и возможность возврата "Приват Банка" к его предыдущих владельцев.

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