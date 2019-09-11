Медицинская реформа действует, и ее уже не остановить: экс-депутат

Народный депутат предыдущего VIII созыва Верховной Рады Украины Ирина Сысоенко прокомментировала статус медицинской реформы в Украине.

Она отметила. что медицинская реформа по тому закону, который был принят депутатами ВР восьмого созыва, действует, то есть закон Украины об этой медицинской реформе не отменен и никоим образом не ограничен. Это означает, что медицинская реформа пошагово вступает в законное действие. По словам экс-депутата, с 2020 года правительство должно обеспечить выполнение второго этапа медицинской реформы.

То есть, все мы уже увидели, как 2018-2019 годы было введение медицинской реформы на первичном этапе - когда педиатры, семейные врачи получали средства по декларациям от национальной службы здоровья, то есть, по сути, впервые, когда государство оплачивает и финансирует деятельность врачей. Второй этап реформы - это следующий шаг того же закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания".

Он должен ввести оплату за обращение к узкопрофильным специалистам.

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