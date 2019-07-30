Новый парламент: у Зеленского рассказали с чего начнут

Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Виталий Безгин рассказал, с чего планируют начать свою работу новые парламентарии.

По его словам, первая рабочая неделя будет очень насыщенной. Аргументировано это не только тем, что у партии "Слуга народа" сумасшедший кредит доверия, но и теми законопроектами, которые президент вносил в предыдущую Верховную Раду. Они были действительно важными и неотложными, но так и не были проголосованы, добавил Безгин.

По словам кандидата в народные депутаты это касается процедуры импичмента президента и вопроса снятия депутатской неприкосновенности. Есть вероятность, что эти законы проголосуют уже в первую неделю, заявил Безгин. Также в первый месяц (в сентябре) планируют рассмотреть проект Закона об основах административно-территориального устройства Украины и о столице.

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