Кабмин отменил лицензии при импорте алкоголя и сигарет: что это значит

Менеджер комитета по вопросам импорта и торговли алкогольными напитками Европейской бизнес ассоциации Кристина Линиченко рассказала, что означает отмена лицензий при импорте и экспорте спирта, алкоголя и сигарет.

"Еще в ноябре законом была предусмотрена отмена лицензии на импорт и экспорт алкогольных напитков, которая вступила в силу с 1 июля. Это новизну мы уже имеем. Лицензия стоила 780 грн в год и вы можете завозить что угодно в любом количестве и любого качества – просто вы имеете на это документы", – рассказала она.

"Что сделали наши законодатели – теперь вы можете завозить импорт только на основе лицензии, которая у вас есть на опт, которая стоит 500 тыс. грн. Если это большая розничная сеть, которая торгует только в розницу, и они имеют розничную лицензию, которая стоит 8 тыс. грн, то они завозят сюда продукцию на основе этой лицензии", – объяснила Линиченко.

По ее словам, данная норма всегда была, кроме отмены импортной и экспортной лицензии, ее сейчас просто упорядочили. Кабмин отменил все подзаконные акты, которые дополнительно требовались для того, чтобы продукциюю импортировать или экспортировать.

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