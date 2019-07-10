Дембельский аккорд Рады: Павленко рассказал о последних планах 8-го созыва

Продолжаем разговор с гостем студии – экс-директором Национального института стратегических исследований Ростиславом Павленко.

Первую часть интервью можно посмотреть здесь.

Что осталось на повестке дня Верховной Рады 8-го созыва до внеочередных выборов 21 июля? Какие законопроекты они успеют принять?

По мнению Павленко, на заседании 11 июля депутаты постараются окончательно принять Избирательный кодекс.

"Все хотят закончить на позитивной ноте это заседание. На согласительном совете в понедельник шла речь о том, что это по факту уже последнее заседание Рады этого созыва. Вероятней всего, дальше Рада уже будет собираться в другом составе – если не будет ничего экстраординарного. Поэтому я думаю, что все вопросы, которые стоят на повестке дня – они все "светлые", все за то, чтобы улучшить тот или иной аспект жизни. Так что, думаю, депутаты будут стараться их проголосовать", – прогнозирует он.

Превратится ли этот день в своеобразный блицкриг? Смотрите подробнее в нашем эфире.

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