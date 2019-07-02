Россия открыто заявляла, что возвращается в ПАСЕ для того, чтобы атаковать Украину – народный депутат

Народный депутат Украины Виктор Еленский отметил, что Россия заявляла практически открыто, что они возвращаются в ПАСЕ для того, чтобы не в последнюю очередь атаковать Украину.

По его мнению, Россия занимается теми вопросами, которые могли бы дискредитировать и сдерживать Украину. Именно для этого, по его словам, в Кремле выдумывают различные поводы для того, чтобы создавать искусственные обострения и распространять в международном сообществе мнение о том, что весь негативный имидж России в мире, это все выдумки Украины.

Он подчеркнул, что в Кремле готовы для этого использовать любые международные площадки. И созыв Совбеза ООН по языковому вопросу в Украине полностью соответствует этой стратегии. Он считает, что на этом заседании Россия будет пытаться сыграть на отношении западных демократий к национальным и языковым меньшинствам и пытаться доказать, что именно к этим группам в Украине осуществляются притеснения.

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