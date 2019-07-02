Разведение войск не принесет мир на Донбасс: волонтер рассказал, какую тактику применяют боевики

Ветеран АТО и волонтер Мирослав Гай отметил, что в течение суток были обстреляны не только автомобили военных медиков, но и автомобили полиции, медиков-волонтеров и гражданские объекты в Авдеевке. Обстрелы, подчеркнул волонтер, проходили по всей линии разграничения с использованием крупнокалиберной артиллерии.

По его мнению, разведение войск не может никак гарантировать прекращение огня из-за того, что боевики ведут обстрелы не из автоматов и минометов, а из оружия, которое поражает цели на большом расстоянии.

Поэтому такое разведение, по его словам, может улучшить тактические условия украинских военных, улучшить условия для маневров и наблюдения или предоставит чуть больше времени на реагирование, но оно никак не поможет в прекращении войны.

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