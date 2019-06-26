На Киевщине похоронили 9-летнего Захара Черевко: подробности трагедии

26 июня в одном из сел на Киевщине похоронили 9-летнего Захара Черевко. На прошлых выходных его нашли мертвым в киевском озере. К ногам ребенка был привязан камень.

По воспоминаниям соседей, мальчик воспитывался только бабушкой. Мать, говорят, жила отдельно со своим мужем, на мальчика часто кричала.

Полиция уже выяснила, что Захара убил 30-летний брат его отчима. Он позвал ребенка купаться на озеро, напал на него со спины, нанес около 30 ударов ножом и еще несколько – молотком по голове. Блокнот и рубашку Захара он спрятал на берегу. А позже в полиции заявил, что действовал "из-за обиды".

Преступника арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

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