Смерть Тымчука заставила вспомнить о псевдо-покушении на Бабченко и подрыве Шеремета

Гость студии – Александр Кихтенко, глава Донецкой военно-гражданской администрации в 2014-2015 гг.

Обсуждаем версии гибели народного депутата Дмитрия Тымчука. Можно ли исключить вариант неосторожного обращения с оружием? Корректно ли сравнивать смерть Тымчука и псевдо-покушение на Аркадия Бабченко?

"Наше общество уже ко всему готово. К любым действиям правоохранительных органов. Они себя так дискредитировали, что люди рассматривают и такие версии. Но есть заявление. Главы Национальной полиции Украины. Который подтверждает, что есть огнестрельное ранение в голову. Он подтверждает. Каким образом это ранение было получено – должно дать ответ следствие. Но если потом вдруг Тымчук "оживет", например, и появится на какой-нибудь пресс-конференции – это будет полный крах доверия к Украине и ее правоохранительным органам. Я бы хотел эту версию вообще не рассматривать", – говорит Кихтенко.

"Дело не такое сложное, как подрыв машины Шеремета. Тем более, есть свидетель, который находился в одной квартире. Не вижу проблем быстро провести расследование и дать людям объективную информацию, чтобы они понимали, что произошло", – уверен он.

Также говорим о катастрофе пассажирского Boeing рейса MH-17, который был сбит в 2014 году на Донбассе.

Подробнее о том, как доказать вину Россию в деле MH-17 – смотрите в нашем выпуске.

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