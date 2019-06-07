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Дело Гандзюк: нардеп считает, что без предъявления обвинений заказчику, можно говорить о заговоре

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Народный депутат Украины, председатель ВСК по делу Екатерины Ганзюк Борислав Береза отметил, что понимает чувства отца погибшей активистки Екатерины Гандзюк Виктора, который, по его мнению, с позором услышал сроки заключения, которые получили убийцы его дочери.

По его словам, это можно объяснить только договоренности со следствием. А если это так, то общество должно услышать фамилии заказчиков, а не кого-либо другого, подчеркнул народный депутат. Потому что непонятно, почему такие сроки заключения получили обвиняемые, которые по условно-досрочному освобождению могут выйти на свободу уже через 3 года.

Он отметил, что в случае непредъявления в суде в ближайшее время обвинения заказчику, можно говорить о том, что произошла заговор.

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