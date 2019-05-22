''Государство исполняющих обязанности'': Кинах указал на опасность временных чиновников

Премьер-министр Украины 2001-2002 гг. Анатолий Кинах отметил, что борьба за кресло исполняющего обязанности премьер-министра Украины, после отставки Владимира Гройсмана, опасна не столько трениями в парламенте и правительстве, сколько может снизить эффективность системы государственного управления страной.

По его словам, во время последнего визита в Брюссель, он услышал шутку от экспертов по Украине, которые называют нашу страну "государством исполняющих обязанности". Он пояснил, что большое количество чиновников в исполнительной власти с приложением "И.О." вызывают у наших западных партнеров чувство неуверенности, непрогнозированности и нестабильности в государственной политике по многим направлениям. И, главное, такой временный чиновник, по словам Кинаха, а не будет плодотворно работать на перспективу.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!