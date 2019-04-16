''Украинский парадокс'': блогер удивлен освобождением Савченко-Рубана

Блогер Кирилл Сазонов признался, что не представлял себе, что с обвинениями в терроризме и попытке государственного переворота можно выйти на свободу и будет приговора находясь на свободе. Он отметил, что сейчас все настолько сосредоточены на президентских выборах ее приход в помещение сессионного зала Верховной Рады может остаться без внимания, если она не возьмет слово для выступления.

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