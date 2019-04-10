Провал языкового закона: нардеп назвала заинтересованных лиц

Народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности Ирина Подоляк отметила, что когда цель обсуждения этих поправок к языковому законопроекту - разрушить этот законопроект, то он не может быть рассмотрен за день-два.По ее словам, представители "Оппозиционного блока" практически каждую поправку используют как повод провозглашать тезисы.

Она отметила, что до второго тура законопроект одобрен не будет и это, по ее словам, уже ни для кого не является сюрпризом, а сам законопроект стал "жертвой", в желании действующего президента Петра Порошенко использовать его как измеритель рейтингов.

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