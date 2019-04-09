Украинская экономика в 2019 году: эксперт прокомментировал прогноз МВФ

Экономист Евгений Невмержицкий отметил, что экономика Украины очень зависит от субъективного фактора. По его словам, МВФ предоставил прогнозы по росту ВВП на уровне Германии, Франции или Японии, где оно происходит в десятые доли процента. Но, предупреждает экономист, украинская экономика не является постоянной, а уровень теневого оборота, который, по его словам, составляет около 50%.

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