Кому перейдут голоса проигравших кандидатов: известная социолог дала неожиданный прогноз

Социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина отметила, что согласно с моделированием второго тура, которое делали социологи накануне выборов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский существенно опережал Петра Порошенко. Но, результаты опросов по симпатиям во втором туре, совпадают с результатами первого тура и пока не увеличиваются за счет сторонников других кандидатов. Избиратели, по ее словам, отвечают, что они либо не определились, либо не пойдут на голосование.

Она отметила, что большинство из них, конечно, определится, однако это будет голосование не "за", а "против": "против" кандидата Зеленского или "против" кандидата Порошенко. Кто из них наберет больше баллов "против", кто наименее приемлемый и будет, по ее словам, определяться в течение двух недель.

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