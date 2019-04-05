Крики, шум и никакого толку: Бекешкина рассказала, какими будут дебаты на ''Олимпийском''300Читать материал на украинском
Социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина отметила, что на дебатах люди хотят услышать ответы на те вопросы, которые их волнуют, о стратегии развития и выбирают наиболее приемлемую для них. Она подчеркнула, что выборы, это своеобразный конкурс на должность, где выбирают человека, который способен лучше управлять страной.
Она призналась, что возможность проведения дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК "Олимпийский", ее пугает.
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