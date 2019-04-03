Из-за победы Зеленского Украина гарантированно не получит очередной транш МВФ: эксперт

Экономист Борис Кушнирук отметил, что неопределенность с персоналией будущего президента Украины приведет к тому, что усилятся колебания курса гривны к иностранным валютам, в частности к доллару. Он отметил, что для него очевидно, что в случае победы на выборах президента Владимира Зеленского, Украина гарантированно не сможет технологически получить очередной транш МВФ.

По его словам, это сотрудничество будет поставлена на паузу как минимум до весны следующего года. Он подчеркнул, что этот вопрос не фамилии, а того, что это будет новый президент, с которым МВФ не вело переговоров.

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