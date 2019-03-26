Развитие экономики, реальная цена на газ и курс доллара: экономист указал на непрофессионализм правительства

Развитие экономики, реальная цена на газ и курс доллара: экономист указал на непрофессионализм правительства34Читать материал на украинском
Экономический эксперт Игорь Гарбарук отметил, что реальная цена на газ в Украине должна быть на уровне 2013 года - около 90 долларов за 1000 кубометров. Это, по его словам, позволит не только снизить социальное давление на потребителя и финансовое на бюджет страны, но и позволит украинской продукции быть конкурентоспособной на внешних рынках.
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