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''Согласно норм Женевской конвенции'': нардеп рассказал, о дальнейших шагах Украины после резолюции ПАСЕ

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Народный депутат Украины Владислав Голуб отметил, что резолюция ПАСЕ, которая признала факт военной агрессии со стороны России в отношении украинских военных моряков, имеет ссылки на Женевскую конвенцию и нормы международного гуманитарного права, что говорит о признании за украинскими моряками статуса военнопленных.

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