Витамины для зомби: эксперт рассказал, на ком и для каких целей Россия может использовать психотропные препараты

Военный эксперт Мирослав Гай отметил, что президент России Владимир Путин не скрывает того, что войны в Сирии на Донбассе используются Минобороны РФ для испытаний новых видов вооружений. Асоциальные элементы, которые съехались в Донбасс со всей России, по его мнению, используют, в частности, для испытаний на них психотропных веществ.