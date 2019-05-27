OVERTIME: итоги финала студентческой баскетбольной лиги Украины

Сегодня в программе: подводим итоги финала студентческой баскетбольной лиги Украины и узнаем детали подготовки женской сборной Украины к Евробаскету. В нашей студии комментарии руководителя студентческих состязаний Василия Каленского, чемпионов СБЛУ Игоря Бояркина и Влады Волошеной, а также менеджера женской сборной Украины по баскетболу, Андрея Лебедева.

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