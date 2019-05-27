ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МедОбозГлавная

OVERTIME: итоги финала студентческой баскетбольной лиги Украины

27Читать материал на украинском

Сегодня в программе: подводим итоги финала студентческой баскетбольной лиги Украины и узнаем детали подготовки женской сборной Украины к Евробаскету. В нашей студии комментарии руководителя студентческих состязаний Василия Каленского, чемпионов СБЛУ Игоря Бояркина и Влады Волошеной, а также менеджера женской сборной Украины по баскетболу, Андрея Лебедева.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "OVERTIME" на OBOZREVATEL.

Темы
OVERTIMEЭфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости