OVERTIME: Україна на Всесвітніх пляжних іграх, скандал в "Харківських соколах", та перенесення "Ель-Класіко"!283 Читать материал на украинском
Сьогодні в программі: виступи чоловічої та жіночої збірних України з баскетболу 3х3 на Всесвітніх пляжний іграх, скандал між "Харківськими соколами" та Дмитром Липовцевим, кваліфікація футбольної збірної на Євро-2020, а також перенесення "Ель-Класіко"!
В нашій студії коментарі Юрій Процюк, головного тренер жіночої збірної України з баскетболу 3х3, гравчині команди Вероніки Космач, представників чоловічої збірної 3х3, Ярослава Ковальова та Всеволода Чесака, а також спортивного експерта Роберто Моралеса!
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