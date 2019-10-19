Главная Новости
21 октября • обновлено в 14:15
МоваЯзык
МедОбоз Главная

OVERTIME: Україна на Всесвітніх пляжних іграх, скандал в "Харківських соколах", та перенесення "Ель-Класіко"!

283 Читать материал на украинском

Сьогодні в программі: виступи чоловічої та жіночої збірних України з баскетболу 3х3 на Всесвітніх пляжний іграх, скандал між "Харківськими соколами" та Дмитром Липовцевим, кваліфікація футбольної збірної на Євро-2020, а також перенесення "Ель-Класіко"!

В нашій студії коментарі Юрій Процюк, головного тренер жіночої збірної України з баскетболу 3х3, гравчині команди Вероніки Космач, представників чоловічої збірної 3х3, Ярослава Ковальова та Всеволода Чесака, а також спортивного експерта Роберто Моралеса!

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "OVERTIME" на OBOZREVATEL.

Тема
OVERTIME
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости