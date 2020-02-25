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25 февраля • обновлено в 17:56
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Отменят ли блокировку спутниковых телеканалов: депутат

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Народный депутат Украины Николай Задорожный в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал, отменят ли в Украине блокировку спутниковых телеканалов.

"В принципе уже много комментариев было, и в самом запросе на отмену блокировки вся информация заложена. Он сделан из-за того, что в моем округе достаточно много избирателей, которые жалуются, что не имеют доступа к украинским телеканалам. Очень много сел не имеют ни интернета, ни Т2. Они пользовались спутником и поэтому сегодня у них больше только российские телеканалы", - заявил Задорожный.

Он отметил, что информационная опасность со стороны российских спутниковых телеканалов существует.

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