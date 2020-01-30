Многострадальное Госкино: кто недоволен новым назначением главы и почему

Новоназначенная руководительница Государственного агентства по вопросам кино Марина Кудерчук и ее связи с партией "Слуга народа" взбудоражили интернет-сообщество.

Но больше всего, кого "возмутило" назначение Кудерчук, это Сергея Неретина, бывшего заместителя председателя Госкино Филиппа Ильенко. Бывший чиновник с использованием ненормативной лексики пытался прокомментировать утверждения в должности госпожа Кудерчук. Получилось эмоционально, но неубедительно.

Более того, вопросов после просмотра деклараций самого господина Неретина за то время, когда он занимал должность в Госкино, появляется возможно даже больше, чем по назначению его бывшего шефа Ильенко, и его "профессиональных навыков" в области кино.

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