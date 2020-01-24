Первый пошел: солистка группы, которая будет открывать нацотбор Евровидения, в эфире ObozTV

После прошлогоднего скандального национального отбора на Евровидение, в Украине объявили имена полуфиналистов национального отбора на конкурс Евровидение 2020 года и состав членов жюри.

Бороться за право представить Украину на Евровидении, которое в этом году пройдет в Нидерландах, 16 конкурсантов будут в прямых эфирах с 8 февраля на телеканалах СТБ и "UA: Общественное вещание".

Гостьей эфира программы "О, Крапивина!" стала Оля Чернышева, солистка инди-поп группы [В], которые будут открывать первый полуфинал. К слову, группа становился победителем премии "Хит года" по версии KissFM, призером номинации "Свежая кровь" Jagermeister Music Awards, дважды становился финалистом APPS Music & SZIGET.

Юлия Крапивина поговорила с певицей о том, готова ли она к придирчивых вопросам Сергея Притулы и соответствует ее группа новым требованиям отбора, а именно, не иметь хотя бы одого концерта в России с 2014 года.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

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