Главная Новости
13 декабря • обновлено в 13:07
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Довели до слез: популярная телеведущая не сдержала эмоций в прямом эфире

128
Читать материал на украинском

Ведущая утреннего шоу на ObozTV Юлия Крапивина, подводя итоги прошедшей недели, с трудом сдержала эмоции, рассказывая о новом голливудском фильме, просмотренном накануне.

Фильм "Брачная история" режиссёра и сценариста Ноа Баумбаха, премьера которого состоялась 29 августа 2019 года на Венецианском кинофестивале, рассказывает историю театральной семьи Барбер, где глава семейства, театральный режиссер Чарли (Адам Драйвер) находится на грани развода с его женой Николь (Скарлет Йоханскон), которая также является и его ведущей актрисой.

Чем зацепила история, которая за 4 месяца уже собрала 7 международных призов, а 2020 год обещает быть и еще триумфальнее, смотрите далее в программе.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

Присоединяйтесь к нашему Viber-сообществу "О, Крапивина!"

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости