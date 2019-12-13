Довели до слез: популярная телеведущая не сдержала эмоций в прямом эфире

Ведущая утреннего шоу на ObozTV Юлия Крапивина, подводя итоги прошедшей недели, с трудом сдержала эмоции, рассказывая о новом голливудском фильме, просмотренном накануне.

Фильм "Брачная история" режиссёра и сценариста Ноа Баумбаха, премьера которого состоялась 29 августа 2019 года на Венецианском кинофестивале, рассказывает историю театральной семьи Барбер, где глава семейства, театральный режиссер Чарли (Адам Драйвер) находится на грани развода с его женой Николь (Скарлет Йоханскон), которая также является и его ведущей актрисой.

Чем зацепила история, которая за 4 месяца уже собрала 7 международных призов, а 2020 год обещает быть и еще триумфальнее, смотрите далее в программе.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

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