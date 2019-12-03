Венгерский против украинского: какой язык сложнее для изучения

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто считает, что для национальных меньшинств украинского языка не должно быть так много в школе, и учить ее трудно.

Венгерский язык, традиционно попадает в ТОП-10 различных рейтингов самых сложных языков мира, относится к финно-угорской ветви уральских языков, где вместе с мансийским и хантыйского языке (это языки народов, проживающих в Западной Сибири) они составляют венгерскую группу. Общие свойства этой ветви - агглютинативный способ словообразования и особенности произношения звуков (долгота). 34 падежа - это, к сожалению, не последние трудности, которые ждут вас в изучении этого прекрасного языка.

Если вы (вдруг) начнете изучать венгерский язык, то стоит обратить внимание на произношение гласных звуков; акценты над ними означают, что звук нужно произносить дольше, чем обычно. Игнорирование этого правила грозит вам как минимум непониманием со стороны венгров.

Длинные слова. В простой разговорной лексике венгерского языка бывают такие длинные слова (благодаря суффиксам за это), которые смело могут конкурировать с немецкими или финскими. Так, в венгерском языке есть слово из 44 букв: megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért, что можно перевести как "вследствие вашей (устойчивой) неоскверняемости". Самое интересное, что это слово действительно употребляется в венгерском языке, но скорее в письменном варианте, на улице или в магазине, к счастью, с этим словом вы не встретитесь.

К слову, украинский язык не попадает в ТОП-25 самых сложных языков и является одним из 10 самых распространенных в Европе.

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