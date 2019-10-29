С января телезрители не увидят любимых телеканалов: медиа-эксперт рассказал, что произойдет и кого это коснется

С ноября на спутниковых "тарелках" начнут пропадать украинские каналы. Медиа-эксперт Александр Глущенко объяснил, где, когда и по какой цене можно будет смотреть украинское телевидение.

Компании 1+1 media и "Зеонбуд" (оператор наземного цифрового телевидения) сообщили о кодировке спутникового сигнала с 21 октября 2019 года. Это означает, что возможность несанкционированно перехватить технический сигнал "Зеонбуда", который он доставлял на свои станции наземного эфирного вещания (Т2), которых по Украине насчитывается более чем 140, теперь нельзя

По словам Глущенко, в Украине насчитывалось несколько десятков тысяч домохозяйств, использующих определенные модели китайских декодеров, которые ранее могли принимать спутниковый сигнал "Зеонбуда".

Он рассказал, когда начнется кодирование украинских ТВ-каналов, которые находятся на спутниковых платформах, кто из популярных вещателей участвует в этом и назвал ориентировочную цену для абонента, оплатив которую зритель может смотреть украинское телевидение без рекламы.

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