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11 октября • обновлено в 17:21
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Недопущенный на пресс-марафон журналист-расследователь задал вопрос Зеленскому в эфире ObozTV

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Журналист-расследователь Даниил Мокрик рассказал о том, как и чем ему было отказано в аккредитации на пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, формальная причина, озвученная ему, была наглядно опровергнута организаторами из Офиса президента, которая, фактически, не распространялась на других журналистов-участников, которые все-таки попали на встречу с Зеленским.

Он рассказал, что в конце концов попросил задать вопрос от своего имени коллег. Однако, отметил он, это был не тот вопрос, который он бы хотел задать президенту, потому что он, по его мнению, требовал длительной подготовки, которая могла бы пригодиться в случае необходимости уточнений и пояснений.

Журналист озвучил это вопрос к президенту Украины в прямом эфире, в программе "О, Крапивина!"

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